Луческу виділив прогрес Яремчука

Український нападник Гента Роман Яремчук показав серйозний прогрес впродовж останнього року.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Роман - дуже хороший нападник. Зараз він прогресує в Генті і це добре. У бельгійській лізі багато гравців, які скоро можуть проявити себе і в ТОП-лігах. Для Романа, як і для інших, це шлях до такого трансферу.

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Він – дуже хороший нападник з відмінною технікою, у нього відмінне відчуття гола і бомбардирські навички. За останній рік він показав хороший прогрес і, я впевнений, він на правильному шляху", - відзначив Луческу.