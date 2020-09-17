Яремчук зацікавив два клуби Серії А

Джерело - football24.uа.
Форвард Гента Роман Яремчук опинився в центрі уваги одразу двох представників Серії А.
Про це повідомляє Футбол 24.
Клуб, який цікавився Яремчуком – це Болонья. Вони потребують забивного форварда, який одразу дасть результат. У новому сезоні Болонья планує боротись за Лігу Європи.
Інтерес активізував конфлікт Яремчука з клубом. Розглядали варіант оренди із правом викупу. Але Гент не планує віддавати українця, оскільки виступатиме мінімум в груповому раунді Ліги Європи, а наступного року він має всі шанси зіграти на Євро.
Ще один клуб, який цікавиться Яремчуком - Рома Пауло Фонсеки.
Нагадаємо, гол Яремчука допоміг Генту здолати Рапід у кваліфікації Ліги чемпіонів.