Яремчук зацікавив два клуби Серії А

Роман Яремчук мож перейти у Серію А

Форвард Гента Роман Яремчук опинився в центрі уваги одразу двох представників Серії А.

Про це повідомляє Футбол 24.

Клуб, який цікавився Яремчуком – це Болонья. Вони потребують забивного форварда, який одразу дасть результат. У новому сезоні Болонья планує боротись за Лігу Європи.

Інтерес активізував конфлікт Яремчука з клубом. Розглядали варіант оренди із правом викупу. Але Гент не планує віддавати українця, оскільки виступатиме мінімум в груповому раунді Ліги Європи, а наступного року він має всі шанси зіграти на Євро.

Ще один клуб, який цікавиться Яремчуком - Рома Пауло Фонсеки.

Нагадаємо, гол Яремчука допоміг Генту здолати Рапід у кваліфікації Ліги чемпіонів.