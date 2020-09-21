Кравець: Мене ніхто не виганяв з Динамо

Колишній нападник Динамо Артем Кравець спростував інформацію, що його вигнали з київського клубу через погану фізичну форму.

Про це розповів сам футболіст.

"Як же мені "подобаються" такі інсайда. Через таких дилетантів і складається негативне ставлення до ЗМІ у людей. Мало того, що ви нахабно брешете, так ще й намагаєтеся очорнити керівництво клубу і тренера перед такою важливою грою.

1. Мене ніхто не виганяв з клубу.

2. Мої фізичні кондиції одні з найкращих в моїй кар'єрі, і я ні на одному тренуванні ні гіршим.

3. Всі трансфери в Динамо проходять за згодою тренера, не потрібно фантазувати, думайте головою", - відзначив Кравець.