Кравця підписали в обхід Луческу – ЗМІ

Нападник Артем Кравець перейшов у Динамо без відома головного тренера.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"По Артему Кравцю. Фізичні кондиції на всіх тренуваннях були гіршими. Ще один яскравий приклад того, що буває з гравцями, підписаними в обхід головного тренера.

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Луческу вказав молодшому Суркісу провідну зірку в стосунках. Заодно умив Шаблія та інших", - йдеться в повідомленні.