 Кравця підписали в обхід Луческу – ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
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Кравця підписали в обхід Луческу – ЗМІ

Сьогодні 16:11 1308 0
Український нападник Артем Кравець покинув київське Динамо менше, ніж через місяць після свого повернення.
Кравця підписали в обхід Луческу – ЗМІ
#Динамо, #Кравець

Джерело - Чемпіон.

Нападник Артем Кравець перейшов у Динамо без відома головного тренера.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"По Артему Кравцю. Фізичні кондиції на всіх тренуваннях були гіршими. Ще один яскравий приклад того, що буває з гравцями, підписаними в обхід головного тренера.

Актуально: У Кравця і Луческу стався конфлікт після матчу зі Львовом

Луческу вказав молодшому Суркісу провідну зірку в стосунках. Заодно умив Шаблія та інших", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кравець залишив Динамо.

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