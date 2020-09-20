 Маліновський зацікавив клуб АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський зацікавив Лідс, - ЗМІ

Вчора 23:27 378 0
Повідомляється, що перехід Маліновського може обійтися Лідсу в 20 млн фунтів
Маліновський зацікавив Лідс, - ЗМІ
#Маліновський, #Аталанта, #Лідс

Джерело - The Telegraph.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський потрапив в сферу інтересів Лідса.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лідс не зміг домовитися про трансфер півзахисника Удінезе Родріго де Пауля. Тому англійський клуб перемкнув увагу на Маліновського.

Повідомляється, що перехід українського хавбека може обійтися Лідсу в 20 млн фунтів.

За рахунок Руслана головний тренер Марсело Б'єлса хоче створити конкуренцію для півзахисника Пабло Ернандеса.

Нагадаємо, Маліновський розкритикував працівників іспанського аеропорту за упереджене ставлення.

Раніше повідомлялося, що Аталанта не буде продавати Маліновського.

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