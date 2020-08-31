Аталанта не буде продавати Маліновського

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський не покине команду найближчим часом.

Про це розповів сам футболіст.

"Клуб має намір зберегти всіх футболістів, не хоче нікого продавати. Будуть тільки придбання.

Мене можуть продати? Ні. Таких розмов навіть не було. Це в інтернеті хтось написав. Це не більше ніж чутки ", - сказав Маліновський.