 Аталанта не буде продавати Маліновського | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта не буде продавати Маліновського

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Руслан Маліновський прокоментував свій можливий трансфе
Аталанта не буде продавати Маліновського
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - isport.ua.

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський не покине команду найближчим часом.

Про це розповів сам футболіст.

"Клуб має намір зберегти всіх футболістів, не хоче нікого продавати. Будуть тільки придбання.

Мене можуть продати? Ні. Таких розмов навіть не було. Це в інтернеті хтось написав. Це не більше ніж чутки ", - сказав Маліновський.

Руслан Маліновський в 44 матах за Аталанту у всіх турнірах забив дев'ять голів.

Нагадаємо, Аталанта погодила трансфер Міранчука.

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