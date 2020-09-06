Маліновський розкритикував працівників іспанського аеропорту за упереджене ставлення

Ставлення працівників іспанського аеропорту до делегації національної команди України напередодні матчу Ліги націй з Іспанією було не професійним.

Про це заявив півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

"Прилетіли в Іспанію. Медперсонал до 10 вечора тримали в аеропорту, тоді як всі люди просто проходили, ніяких питань до них не було. А у нас вирішили валізи перевірити. Це показує, як до нас ставляться. Тепер буде подвійна мотивація вийти на поле і показати хорошу гру.

На рівні збірних, коли приїжджають такі команди, треба якось більш шанобливо ставитися. А у нас навіть не було можливості відновитися. Адже хлопці втомилися: дорога далека, в аеропорту були. Тримаємо це в голові", - сказав Маліновський.