Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 вересня, відбувся матч третього туру української Прем'єр-ліги між Колосом з Ковалівки та львівським Рухом.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 20 вересня
Голи: 0:1 - 4 Морозко, 0:2 - 20 Морозко, 1:2 - 90+6 Русин
Стартові склади команд:
Рух: Бандура, Гліха, Заставний, Парамонов, Стаменкович, Мисик(Кондраков 72), Копина(Русин 89), Мартинюк, Дуц(Кухарук 46), Кухаревич, Ернест(Климчук(46)
Колос: Волинець, Чорноморець, Максименко(Петров 46), Гавриш, Кравченко, Мілько, Оріховський(Смирний 76), Ільїн, Морозко(Антюх 85), Костишин, Селезньов(Ісаєнко 76)
Жовті картки: Мілько(10), Стаменкович(29), Заставний(62), Оріховський(73), Чорноморець(90), Костишин(90+5), Кухаревич(90+6)
Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.