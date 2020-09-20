 Рух - Колос 1:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Колос 1:2. Огляд матчу

Вчора 23:10 442 0
Швидкий дубль Морозка приніс підопічним Костишина перемогу
Рух - Колос 1:2. Огляд матчу
#Рух, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 вересня, відбувся матч третього туру української Прем'єр-ліги між Колосом з Ковалівки та львівським Рухом.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 20 вересня

Рух - Колос 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Морозко, 0:2 - 20 Морозко, 1:2 - 90+6 Русин

Стартові склади команд:

Рух: Бандура, Гліха, Заставний, Парамонов, Стаменкович, Мисик(Кондраков 72), Копина(Русин 89), Мартинюк, Дуц(Кухарук 46), Кухаревич, Ернест(Климчук(46)

Колос: Волинець, Чорноморець, Максименко(Петров 46), Гавриш, Кравченко, Мілько, Оріховський(Смирний 76), Ільїн, Морозко(Антюх 85), Костишин, Селезньов(Ісаєнко 76)

Жовті картки: Мілько(10), Стаменкович(29), Заставний(62), Оріховський(73), Чорноморець(90), Костишин(90+5), Кухаревич(90+6)

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.

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