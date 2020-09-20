Лунін вперше потрапив до заявки Реала на матч Ла-Ліги

Український голкіпер потрапив в заявку на поєдинок 2-го туру

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал назвав список з 22 гравців, заявлених на матч проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До списку гравців потрапив 21-річний український голкіпер Андрій Лунін. Для нього це перше потрапляння в заявку вершкових з моменту приходу в клуб.

Відзначимо, що в цьому сезоні Зінедін Зідан зробив Луніна другим голкіпером.

Реал проведе перший матч в чемпіонаті Іспанії (поєдинок 1-го туру був перенесений) в неділю, 20 вересня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Луніна заявили за Кастілью, але він буде тренуватися з Реалом.

Раніше Лунін приступив до тренувань з Реалом і вже показав свої неймовірні сейви.