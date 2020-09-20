Лунін вперше потрапив до заявки Реала на матч Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал назвав список з 22 гравців, заявлених на матч проти Реал Сосьєдада.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До списку гравців потрапив 21-річний український голкіпер Андрій Лунін. Для нього це перше потрапляння в заявку вершкових з моменту приходу в клуб.
📋 Estos son los 22 jugadores convocados para el encuentro 🆚 @RealSociedad. @CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/wngpbZmQfG— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 19, 2020
Відзначимо, що в цьому сезоні Зінедін Зідан зробив Луніна другим голкіпером.
Реал проведе перший матч в чемпіонаті Іспанії (поєдинок 1-го туру був перенесений) в неділю, 20 вересня. Початок - о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Луніна заявили за Кастілью, але він буде тренуватися з Реалом.
Раніше Лунін приступив до тренувань з Реалом і вже показав свої неймовірні сейви.