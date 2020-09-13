Луніна заявили за Кастілью, але він буде тренуватися з Реалом

Це пов'язано з обмеженою заявкою Реала на сезон

Джерело - AS.

Воротар Реала Андрій Лунін включений в заявку Кастільї на сезон.

Про це повідомляє AS.

Це пов'язано з обмеженою заявкою Реала на сезон. Щоб заощадити місце в заявці, Луніна і Родріго заявили за Кастілью, але обидва знаходитимуться в розташуванні першої команди

Очікується, що 21-річний українець буде дублером Тібо Куртуа в цьому сезоні.

Кастілья виступає в 3-му дивізіоні Іспанії. Команду очолює Рауль.

Нагадаємо, Лунін приступив до тренувань з Реалом і вже показав свої неймовірні сейви.