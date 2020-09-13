Луніна заявили за Кастілью, але він буде тренуватися з Реалом

Джерело - AS.
Воротар Реала Андрій Лунін включений в заявку Кастільї на сезон.
Про це повідомляє AS.
Це пов'язано з обмеженою заявкою Реала на сезон. Щоб заощадити місце в заявці, Луніна і Родріго заявили за Кастілью, але обидва знаходитимуться в розташуванні першої команди
Очікується, що 21-річний українець буде дублером Тібо Куртуа в цьому сезоні.
Кастілья виступає в 3-му дивізіоні Іспанії. Команду очолює Рауль.
Нагадаємо, Лунін приступив до тренувань з Реалом і вже показав свої неймовірні сейви.