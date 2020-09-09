Лунін приступив до тренувань з Реалом

Перший матч в новому сезоні Ла-Ліги Реал проведе 20 вересня

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін повернувся до тренувань у Реалі після матчів збірних.

Про це повідомляє сам футболіст.

"Щасливий. Один з тих днів великого ентузіазму: повернутися до тренувань з Реалом", - зазначив Лунін.

Голкіпер не виходив за Україну в матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії.

Перший матч в новому сезоні Ла-Ліги Реал проведе 20 вересня на виїзді проти Реала Сосьєдада.

Раніше, колишній воротар Реала може перейти до Челсі.