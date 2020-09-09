 Лунін приступив до тренувань з Реалом | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін приступив до тренувань з Реалом

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Перший матч в новому сезоні Ла-Ліги Реал проведе 20 вересня
Лунін приступив до тренувань з Реалом
#Реал, #Лунін

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін повернувся до тренувань у Реалі після матчів збірних. 

Про це повідомляє сам футболіст.

"Щасливий. Один з тих днів великого ентузіазму: повернутися до тренувань з Реалом", - зазначив Лунін.

Голкіпер не виходив за Україну в матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії. 

Перший матч в новому сезоні Ла-Ліги Реал проведе 20 вересня на виїзді проти Реала Сосьєдада.

Раніше, колишній воротар Реала може перейти до Челсі.

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