Лунін приступив до тренувань з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Український воротар Андрій Лунін повернувся до тренувань у Реалі після матчів збірних.
Про це повідомляє сам футболіст.
"Щасливий. Один з тих днів великого ентузіазму: повернутися до тренувань з Реалом", - зазначив Лунін.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
FELIZ ▪️ ЩАСЛИВИЙ ▪️ HAPPY 🇪🇸 Hoy, uno de esos días de mucha ilusión: volver a entrenar con el Real Madrid. 🇺🇦 Сьогодні один із тих днів великого ентузіазму: повернутися до тренувань із «Реалом». 🇬🇧 Today, one of those days of great enthusiasm: to return to training with Real Madrid. @nikefootball @brave_gk_official #RealFootball #RMCity #HalaMadrid #comeback #goalkeeper 🔙 #AndreyLunin #AL
Голкіпер не виходив за Україну в матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії.
Перший матч в новому сезоні Ла-Ліги Реал проведе 20 вересня на виїзді проти Реала Сосьєдада.
Раніше, колишній воротар Реала може перейти до Челсі.