Мессі почувається ізольовано у Барселоні - ЗМІ

Ліонель Мессі дивно поводиться у Барселоні

Нападник Барселони Ліонель Мессі поки не може повернути свій колишній авторитет.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

На тренуваннях Ліонель Мессі тримається осторонь своїх партнерів та ізольовано.

Нагадаємо, влітку зірковий форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

⚠️ MESSI PREOCUPA ⚠️ Distante y aislado de casi todos en el entrenamiento del Barça.



Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/tL8UxCK4vN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2020

Раніше, Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні.