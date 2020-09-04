Лідер каталонської команди опублікував офіційну заяву

Форвард Ліонель Мессі залишається у каталонській Барселоні ще на один сезон.

Про це заявив сам футболіст.

"Я ніколи не буду судитися з клубом всього мого життя. Тому я залишаюся в Барселоні", - заявив Мессі.

Контракт футболіста закінчується через рік, коли Мессі, швидше за все, і покине Іспанію вільним агентом.

Після минулого сезону, який видався для команди невдалим як в чемпіонаті Іспанії (2-е місце), так і в Лізі чемпіонів (виліт від Баварії 2:8) Мессі задумався про відхід з Барселони.

Аргентинець оголосив про те, що хоче змінити команду, проте керівництво клубу відмовилося відпускати гравця і вимагало виплати клаусули в розмірі 700 мільйонів євро.

Манчестер Сіті і ПСЖ, які були зацікавлені в гравцеві, такі гроші платити не готові і тепер чекатимуть, коли Мессі стане вільним агентом.

Підписати попередній контракт можна буде в січні.

Раніше, Мессі заявив, що клаусули в 700 млн немає.