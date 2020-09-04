Джерело - sport.ua.
Форвард Ліонель Мессі залишається у каталонській Барселоні ще на один сезон.
Про це заявив сам футболіст.
"Я ніколи не буду судитися з клубом всього мого життя. Тому я залишаюся в Барселоні", - заявив Мессі.
Контракт футболіста закінчується через рік, коли Мессі, швидше за все, і покине Іспанію вільним агентом.
Після минулого сезону, який видався для команди невдалим як в чемпіонаті Іспанії (2-е місце), так і в Лізі чемпіонів (виліт від Баварії 2:8) Мессі задумався про відхід з Барселони.
Аргентинець оголосив про те, що хоче змінити команду, проте керівництво клубу відмовилося відпускати гравця і вимагало виплати клаусули в розмірі 700 мільйонів євро.
Манчестер Сіті і ПСЖ, які були зацікавлені в гравцеві, такі гроші платити не готові і тепер чекатимуть, коли Мессі стане вільним агентом.
Підписати попередній контракт можна буде в січні.
Раніше, Мессі заявив, що клаусули в 700 млн немає.