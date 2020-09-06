Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні

Ліонель Мессі хоче визначити своє місце у команді

Форвард Ліонель Мессі обговорить з головним тренером Барселони Роналдом Куманом своє місце в команді.

Про це повідомляє Sport.es.

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Однією з тем розмови стане капітанська пов'язка, яка зараз належить Мессі. Відзначається, що є сумніви в тому, що аргентинцеві буде комфортно виконувати роль першого капітана команди. Куман з повагою поставиться до будь-якого рішення Ліонеля.

Крім Мессі, капітанами в Барселоні є хавбек Серджіо Бускетс і захисники Жерард Піке та Серджіо Роберто.

Раніше повідомлялося, що Мессі залишається у Барселоні.