Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні

Джерело - tribuna.com.
Форвард Ліонель Мессі обговорить з головним тренером Барселони Роналдом Куманом своє місце в команді.
Про це повідомляє Sport.es.
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Однією з тем розмови стане капітанська пов'язка, яка зараз належить Мессі. Відзначається, що є сумніви в тому, що аргентинцеві буде комфортно виконувати роль першого капітана команди. Куман з повагою поставиться до будь-якого рішення Ліонеля.
Крім Мессі, капітанами в Барселоні є хавбек Серджіо Бускетс і захисники Жерард Піке та Серджіо Роберто.
Раніше повідомлялося, що Мессі залишається у Барселоні.