 Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Вчора 10:09 2286
Степаненко не зіграє проти Іспанії
Сьогодні 14:09 1200
Супряга дав згоду на перехід до Болоньї
Сьогодні 13:15 2591
У львівському Русі стався спалах коронавірусу
Сьогодні 11:33 814
Григорчук - головний тренер солігорського Шахтаря
Вчора 18:40 1056
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії, Сайнс - третій
Вчора 17:24 2125
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 16:58 8521
Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус
Вчора 13:39 1469
Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ
Вчора 12:46 1302
Даллас і Вегас вийшли у фінал Західної конференції НХЛ
Вчора 09:43 2030
Блоги
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 652
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:27 477
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 1017
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 400
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006 Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 1245
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:55 379
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:14 4968
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
04.09.2020 09:19 1400
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:58 5107
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:49 5789
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:33 1580
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1316
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 1014 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1158
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1099
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:27 Футбол Левченко покладає надії на збірну України у грі проти Іспанії 195
17:15 Футбол Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні 304
16:58 Бокс Тайсон вимагає бою між Джошуа та Ф’юрі 280
16:47 Футбол Лунін мріє зіграти з Іспанією 492
16:29 Футбол Відаль вимагає у Барселони компенсацію за розірвання контракту 423
16:12 Легка атлетика Ляхова показала жахливі умови підготовки спортсменів у Кременчуці 513
15:54 Футбол У двох гравців Карпат виявлено коронавірус 435
15:39 Футзал Продексім переміг Моноліт, Ураган знищив Сокіл. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги 622
15:37 Пряма трансляція Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 2077
15:33 Футбол Іспанія - Україна: онлайн-трансляція 4202
15:25 Футбол Вербич: Мені подобається, як ми граємо при Луческу 836
15:24 Блог Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України 654
15:10 Футбол Альянс - ВПК-Агро 3:2. Огляд матчу 558
14:55 Баскетбол Йокич встановив історичний рекорд НБА 776
14:40 Футбол Яя Туре відсторонили від благодійного матчу через порно 1083
14:27 Блог Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем 479
14:25 Футбол Кристал - Миколаїв 1:2. Огляд матчу 639
14:17 Футбол Іспанія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй 982
14:09 Футбол Степаненко не зіграє проти Іспанії 1200
13:51 Футбол Маліновський розкритикував працівників іспанського аеропорту за упереджене ставлення 1662 1
13:33 Футбол Волинь - Кремінь 2:3. Огляд матчу 897
13:15 Футбол Супряга дав згоду на перехід до Болоньї 2591
12:57 Футбол Траоре залишив збірну Іспанії перед грою з Україною 1206
12:41 Формула 1 Команда Формули 1 з наступного сезону змінить назву 1210
12:24 Футбол Шевченко визначився із заявкою на матч з Іспанією 1965

Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні

Сьогодні 17:15 304 0
Ліонель Мессі хоче визначити своє місце у команді
Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні
#Мессі, #Куман, #Барселона

Джерело - tribuna.com.

Форвард Ліонель Мессі обговорить з головним тренером Барселони Роналдом Куманом своє місце в команді.

Про це повідомляє Sport.es.

Актуально: Мессі: Я міг судитися з Барселоною, але не готовий до цього

Однією з тем розмови стане капітанська пов'язка, яка зараз належить Мессі. Відзначається, що є сумніви в тому, що аргентинцеві буде комфортно виконувати роль першого капітана команди. Куман з повагою поставиться до будь-якого рішення Ліонеля.

Крім Мессі, капітанами в Барселоні є хавбек Серджіо Бускетс і захисники Жерард Піке та Серджіо Роберто.

Раніше повідомлялося, що Мессі залишається у Барселоні.

Коментарі ()