Шахтар готує покращений контракт для Тайсона

Джерело - sport.ua.
Шахтар хоче зберегти бразильського півзахисника Тайсона.
Про це повідомляє sport.uа.
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру хоче, щоб Тайсон залишився у клубі. Такої ж думки й керівництво "гірників".
Наразі Шахтар готовий збільшити зарплату бразильцеві та запропонувати йому дворічний контракт на покращених умовах.
Відзначимо, що в УПЛ Тайсон грає з 2010 року. Спершу він два з половиною сезони провів в Металісті, а з 2013-го виступає в рядах Шахтаря.
Нагадаємо, Тайсон повідомив Шахтар про бажання піти після закінчення контракту.
Раніше повідомлялося, що Тайсон може перейти до китайського клубу.