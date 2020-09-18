Шахтар готує покращений контракт для Тайсона

Тайсон може отримати покращений контракт від Шахтаря

Шахтар хоче зберегти бразильського півзахисника Тайсона.

Про це повідомляє sport.uа.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру хоче, щоб Тайсон залишився у клубі. Такої ж думки й керівництво "гірників".

Наразі Шахтар готовий збільшити зарплату бразильцеві та запропонувати йому дворічний контракт на покращених умовах.

Відзначимо, що в УПЛ Тайсон грає з 2010 року. Спершу він два з половиною сезони провів в Металісті, а з 2013-го виступає в рядах Шахтаря.

Нагадаємо, Тайсон повідомив Шахтар про бажання піти після закінчення контракту.

Раніше повідомлялося, що Тайсон може перейти до китайського клубу.