Лідер Шахтаря може перейти до китайського клубу

На бразильського вінгера претендують клуби з інших регіонів

У півзахисника Шахтаря Тайсона є не тільки варіант з поверненням в рідний Інтернасьйонал, а й можливість переїхати в чемпіонат Китаю, або в одну з арабських країн.

Про це повідомляє GauchaZH.

Не виключено, що якийсь із клубів, що представляють ці регіони, вийде на Шахтар ще до грудня, щоб мати можливість випередити Інтернасьйонал, адже бразильський клуб розраховує в січні підписати з Тайсоном попередній контракт.

Втім, керівництво Інтернасьйонала також тримає руку на пульсі, і може почати переговори про перехід Тайсона вже в січні 2021 року, якщо Шахтар погодиться відпустити бразильця за незначну компенсацію.

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з січня 2013 року. В Україну ж бразилець прибув ще влітку 2010-го, коли став гравцем Металіста.