Ймовірно, бразилець проводить свій останній сезон в Україні

Лідер Шахтаря Тайсон повідомив керівництво донецького клубу про свій намір покинути стан гірників після закінчення терміну дії нинішнього контракту.

Про це повідомляє Revista Colorada.

Трудова угода Тайсона розрахована до літа 2021 року, після чого він націлений на повернення в рідний Інтернасьйонал, з яким у хавбека існує усна попередня домовленість.

Раніше Тайсон говорив, що хоче повернутися до Бразилії, щоб бути ближче до мами і важко хворого батька.

Нагадаємо, в УПЛ Тайсон грає з 2010 року. Спершу він два з половиною сезони провів в Металісті, а з 2013-го виступає в рядах Шахтаря.

Раніше, Тайсон може перейти до китайського клубу.