Дніпро-1 – Маріуполь: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня, Дніпро-1 у матчі третього туру УПЛ прийме Маріуполь.
Стали відомі стартові склади команд на матч:
Дніпро-1: Сарнавський, Цуріков, Дуглас, Дубінчак, Сваток, Логінов, Тейлор, Ді Франко, Кравченко, Довбик, Хобленко,
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Маріуполь: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Сагуткін, Кірюханцев, Чех, Мишньов, Горбунов, Топалов, Бондаренко, Кулаков
Початок матчу о 19:00.
Нагадаємо, Дніпро-1 може очолити російський тренер.