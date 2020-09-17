Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграє проти Маріуполя в стартовому матчі 3 туру української Прем'єр-ліги.

Гра відбудеться у п'ятницю, 18 вересня, на Арені Дніпро. Початок о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - Маріуполь дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, в минулому турі дніпряни несподівано прогали Олімпіку (1:3), а Маріуполь виграв у Зорі (0:1). Таким чином у Маріуполя 3 очки в двох матчах і 9 сходинка в турнірній таблиці. Дніпро-1 має 1 очко та розташувався на 10 місці.