Дніпро-1 може очолити російський тренер

Сергій Ташуєв може повернутися в УПЛ

Новим головним тренером Дніпра-1 може стати росіянин Сергій Ташуєв.

Про це повідомляє Footboom.

Сторони вже почали переговори.

Попереднім місцем роботи Ташуєва був Шахтар Солігорськ, який він покинув в листопаді минулого року, поступившись місцем Юрію Вернидубу.

61-річний російський фахівець вже працював в УПЛ в 2013-2014 роках з донецьким Металургом.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 узгоджує контракт з Йовичевичем.

Нагадаємо, Коломойський визначить майбутнє Михайленка у СК Дніпро-1.