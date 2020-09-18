Дніпро-1 може очолити російський тренер

Джерело - footboom.com.
Новим головним тренером Дніпра-1 може стати росіянин Сергій Ташуєв.
Про це повідомляє Footboom.
Сторони вже почали переговори.
Попереднім місцем роботи Ташуєва був Шахтар Солігорськ, який він покинув в листопаді минулого року, поступившись місцем Юрію Вернидубу.
61-річний російський фахівець вже працював в УПЛ в 2013-2014 роках з донецьким Металургом.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 узгоджує контракт з Йовичевичем.
Нагадаємо, Коломойський визначить майбутнє Михайленка у СК Дніпро-1.