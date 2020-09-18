Українця пропонують наставнику команди

Український нападник Альбасете Роман Зозуля потрапив до списку гравців, яких керівництво Валенсії запропонувало для розгляду головному тренеру Хаві Грасії.

Про це повідомляє Plaza Deportivo.

У цей список потрапили переважно досвідчені гравці за 30 років і в яких закінчуються контрактом або без нього, а також ті, кого пропонують агенти.

Крім Зозулі в цьому списку вказані Кевін-Прінс Боатенг, Даніель Старрідж, Мікель Сан Хосе, Серхі Сампер, Андер Ітурраспе і інші.

Повідомляється, що головний тренер Валенсії залишився незадоволений запропонованими керівництвом варіантами, він не вважає, що гравці можуть підняти рівень команди.

Повідомлялося, що Зозуля може покинути Альбасете. На футболіста претендують київське Динамо та АПОЕЛ.