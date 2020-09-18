Джерело - Tribuna.com.
Український нападник Альбасете Роман Зозуля потрапив до списку гравців, яких керівництво Валенсії запропонувало для розгляду головному тренеру Хаві Грасії.
Про це повідомляє Plaza Deportivo.
У цей список потрапили переважно досвідчені гравці за 30 років і в яких закінчуються контрактом або без нього, а також ті, кого пропонують агенти.
Крім Зозулі в цьому списку вказані Кевін-Прінс Боатенг, Даніель Старрідж, Мікель Сан Хосе, Серхі Сампер, Андер Ітурраспе і інші.
Повідомляється, що головний тренер Валенсії залишився незадоволений запропонованими керівництвом варіантами, він не вважає, що гравці можуть підняти рівень команди.
Повідомлялося, що Зозуля може покинути Альбасете. На футболіста претендують київське Динамо та АПОЕЛ.