Зозуля може покинути Альбасете

Джерело - tribuna.com.
Український нападник Роман Зозуля незабаром може покинути Альбасете.
Про це повідомляє 5MaselDescuento.
Іспанський клуб повинен скоротити зарплатну відомість для відповідності вимогам Сегунди.
Зозуля, як один з найбільш високооплачуваних гравців команди, повинен або погодитися на зменшення зарплати, або покинути клуб. Це може статися в найближчі тижні.
За інформацією джерела, одним з варіантів продовження кар'єри для українця є кіпрський АПОЕЛ, який зможе платити Зозулі запитувану зарплату.
Другим варіантом залишається київське Динамо.
Контракт з Альбасете розрахований до літа 2021-го.
Раніше повідомлялося, що Зозуля готовий повернутися у Динамо.