Зозуля може покинути Альбасете

Роман Зозуля може змінити клуб

Український нападник Роман Зозуля незабаром може покинути Альбасете.

Про це повідомляє 5MaselDescuento.

Іспанський клуб повинен скоротити зарплатну відомість для відповідності вимогам Сегунди.

Зозуля, як один з найбільш високооплачуваних гравців команди, повинен або погодитися на зменшення зарплати, або покинути клуб. Це може статися в найближчі тижні.

За інформацією джерела, одним з варіантів продовження кар'єри для українця є кіпрський АПОЕЛ, який зможе платити Зозулі запитувану зарплату.

Другим варіантом залишається київське Динамо.

Контракт з Альбасете розрахований до літа 2021-го.

Раніше повідомлялося, що Зозуля готовий повернутися у Динамо.