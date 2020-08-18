Зозуля може повернутися в Динамо

Джерело - Чемпіон.
Роман Зозуля може стати гравцем київського Динамо.
Про це повідомив журналіст Володимир Кобельков.
"З'явилися натяки на можливе повернення Роми в Динамо. Він чистий динамівець. Для мене динамівське серце – це Рома Зозуля.
Однак йому вже 30, і він, перш за все, – тато. Він думає про те, що його діти ходять в школу в Іспанії, дочка займається тенісом з хорошим тренером в Іспанії. Якщо надійде конкретна пропозиція, мені самому цікаво, чи прийме її Рома.
Я знаю від людей футбольних, але не близьких до Романа Зозулі, що за словами Мірчі Луческу, він хотів би бачити Рому в Динамо", - сказав Кбельков.
Роман провів минулий сезон в іспанському Альбасете, з яким уникнув вильоту з Сегунди в останніх турах.
Зозуля виступав за київське Динамо з 2006 по 2011 рік, після чого 5 років захищав кольори Дніпра.