Зозуля може повернутися в Динамо

Роман Зозуля може стати гравцем київського Динамо.

Про це повідомив журналіст Володимир Кобельков.

"З'явилися натяки на можливе повернення Роми в Динамо. Він чистий динамівець. Для мене динамівське серце – це Рома Зозуля.

Однак йому вже 30, і він, перш за все, – тато. Він думає про те, що його діти ходять в школу в Іспанії, дочка займається тенісом з хорошим тренером в Іспанії. Якщо надійде конкретна пропозиція, мені самому цікаво, чи прийме її Рома.

Я знаю від людей футбольних, але не близьких до Романа Зозулі, що за словами Мірчі Луческу, він хотів би бачити Рому в Динамо", - сказав Кбельков.