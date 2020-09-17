 Кайоде перейшов у турецький клуб | Футбол | Champion.com.ua
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Кайоде перейшов у турецький клуб

Сьогодні 16:14 624 0
Кайоде залишається у Туреччині
Кайоде перейшов у турецький клуб
#Кайоде, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Сівасспор оголосив про домовленість з Шахтарем щодо форварда Олеренважу Кайоде.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Нігерійський гравець буде виступати за нову команду на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Кайоде минулий сезон відіграв в Туреччині також на правах оренди за Газіантеп. Відзначився 10 голами в 27 матчах, але Газіантеп не зміг викупити контракт африканця у гірників, тому що не домовився з Кайоде по зарплаті.

Контракт 27-річного гравця з Шахтарем закінчується у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Сівасспор та Шахтар узгодили перехід Кайоде.

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