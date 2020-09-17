Кайоде залишається у Туреччині

Сівасспор оголосив про домовленість з Шахтарем щодо форварда Олеренважу Кайоде.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Нігерійський гравець буде виступати за нову команду на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Кайоде минулий сезон відіграв в Туреччині також на правах оренди за Газіантеп. Відзначився 10 голами в 27 матчах, але Газіантеп не зміг викупити контракт африканця у гірників, тому що не домовився з Кайоде по зарплаті.

Контракт 27-річного гравця з Шахтарем закінчується у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Сівасспор та Шахтар узгодили перехід Кайоде.