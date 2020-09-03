Різеспор підписав нападника Шахтаря

Оларенваджу Кайоде знайшов новий клуб

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде перейшов у турецький Різеспор.

Про це повідомляє A Spor.

Подробиці угоди не розкриваються, так само як поки немає і офіційного підтвердження з боку турецького або українського клубів.

Кайоде провів минулий сезон в оренді у складі Газінатепспора, відігравши у 29 матчах та записавши до свого активу 10 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.