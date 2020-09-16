Сівасспор та Шахтар узгодили перехід Кайоде

Трансфер нігерійського форварда повинен відбутися найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

Клуб турецької Суперліги Сівасспор домовився з Шахтарем щодо трансферу 27-річного форварда Оларенважу Кайоде.

Про це повідомляє журналіст Салім Манав.

Гірники узгодили з Сівасспором оренду футболіста. Інші подробиці угоди поки залишаються невідомими.

Çaykur Rizespor, Celtic ile sözleşmesi sona eren Hırvat stoper Jozo Simunovic ve geçen sezon Gaziantep FK’da oynayan Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Olarenwaju Kayode’ye resmi transfer teklifi yaptı.



👉 https://t.co/yrYac0rrwr pic.twitter.com/CsQE3DqFEV — Salim Manav (@Salimmanav) August 27, 2020

Оларенважу Кайоде минулий сезон відіграв в Туреччині також на правах оренди за Газіантеп. Відзначився 10 голами в 27 матчах, але Газіантеп не зміг викупити контракт африканця у гірників, тому що не домовився з Кайоде по зарплаті.

Нагадаємо, Бешикташ планує орендувати форварда Шахтаря.