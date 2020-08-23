Бешикташ планує орендувати форварда Шахтаря

Кайоде наступний сезон може провести в турецькій Суперлізі

Нігерійський форвард Шахтаря Оларенважу Кайоде, якого гірники не включили в заявку на сезон, найближчим часом може перейти в Бешикташ.

Про це повідомляє Sporx.

Стамбульський гранд в останні два дні веде активні консультації з приводу переходу Кайоде, через що нігерієць навіть не дав відповідь іншому зацікавленому в його послугах турецькому клубу - Гезтепе.

Повідомляється, що Бешикташ націлений на майбутньому тижні зв'язатися з Шахтарем, щоб домовитися з українцями про оренду Кайоде на наступний сезон.

Шахтар придбав Кайоде у Манчестер Сіті за 3 мільйони євро. Минулий сезон африканець відіграв в оренді в Газіантепі, відзначившись 10 голами в 27 матчах чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.