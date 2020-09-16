Миколаїв прийме Чорноморець, Кривбас зіграє із Таврією. Матчі 1/32 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 вересня, відбудуться матчі другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2020/2021.
Кубок України
1/32 фіналу, 16 вересня
Миколаїв (Миколаїв) — Чорноморець (Одеса) – Початок матчу о 16:00
Нива (Вінниця) — Кристал (Херсон) – Початок матчу о 16:00
Кривбас (Кривий Ріг) — Таврія (Сімферополь) – Початок матчу о 16:00
Вікторія (Миколаївка) — Діназ (Вишгород) – Початок матчу о 16:00
Ужгород — Агробізнес (Волочиськ) – Початок матчу о 16:00
Волинь (Луцьк) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Початок матчу о 17:00.
Альянс (Липова Долина) — Верес (Рівне) – Початок матчу о 18:00
Оболонь (Київ) — Полісся (Житомир) – Початок матчу о 18:00.
ВПК-Агро (Шевченківка) — Кремінь (Кременчук) - Початок матчу о 18:30.
Нагадаємо, визначилась дата жеребкування 1/16 Кубка України.