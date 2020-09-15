Яремчук вийде у стартовому складі Генту на матч з Рапідом

Безус і Пластун залишилися у запасі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, бельгійський Гент зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти віденського Рапіда.

У стартовому складі господарів вийде український форвард Роман Яремчук. А ось Роман Безус та Ігор Пластун залишилися в запасі.

Нагадаємо, що поєдинок розпочнеться о 21:30.

Раніше жоден з цієї трійки не зіграв у матчі чемпіонату з Ейпеном (1:2) - Безус і Пластун весь матч просиділи в запасі, а Яремчук і зовсім не потрапив до заявки на гру.

Також відзначимо, що перед матчем з Рапідом бельгійський клуб відправив у відставку головного тренера Ласло Белені, з яким останнім часом конфліктував Яремчук.