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Гент без українців програв Ейпену у 5 турі Ліги Жупіле

Вчора 23:39 361 0
Яремчук навіть не потрапив до заявки на матч
Гент без українців програв Ейпену у 5 турі Ліги Жупіле
#Ейпен, #Гент

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент на виїзді зустрічався з Ейпенем.

З перших хвилин у складі Гента не вийшов жоден з українців. Яремчук не потрапив до заявки, Пластун і Безус залишилися на лаві запасних. 

Без українців Гент зазнав поразки від скромного Ейпена. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
5 тур, 11 вересня

Ейпен - Гент 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Превляк, 2:0 - 53 Колс, 2:1 - 64 Кумс

Раніше, Яремчук порівняв Гент з командою другого дивізіону, на дану критику відреагував головний тренер.

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