Турецький клуб зацікавлений в підписанні люксембуржця

Джерело - Чемпіон.

Універсальний нападник Динамо Жерсон Родрігес незабаром може повернутися до турецької Суперліги.

Про це повідомляє Transfer Merkezi.

Переговори з люксембуржцем веде Газіантеп. Втім, ніяких подробиць спілкування турецького клубу з легіонером Динамо поки немає.

ÖZEL // Gaziantep FK, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues'e de imza attırmak için görüşmeler yapıyor. pic.twitter.com/L4vhmCuZQo — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) September 15, 2020

Другу частину минулого сезону Жерсон відіграв в Туреччині в оренді за Анкарагюджю.

Раніше Жерсон Родрігес був визнаний найкращим футболістом Динамо в серпні, отримавши 60% голосів респондентів у відповідному опитуванні.

Нагадаємо, Анкарагюджю не виплатив Динамо 300 тисяч за оренду Родрігеса.