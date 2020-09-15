Джерело - Чемпіон.
Універсальний нападник Динамо Жерсон Родрігес незабаром може повернутися до турецької Суперліги.
Про це повідомляє Transfer Merkezi.
Переговори з люксембуржцем веде Газіантеп. Втім, ніяких подробиць спілкування турецького клубу з легіонером Динамо поки немає.
ÖZEL // Gaziantep FK, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodrigues'e de imza attırmak için görüşmeler yapıyor. pic.twitter.com/L4vhmCuZQo— Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) September 15, 2020
Другу частину минулого сезону Жерсон відіграв в Туреччині в оренді за Анкарагюджю.
Раніше Жерсон Родрігес був визнаний найкращим футболістом Динамо в серпні, отримавши 60% голосів респондентів у відповідному опитуванні.
Нагадаємо, Анкарагюджю не виплатив Динамо 300 тисяч за оренду Родрігеса.