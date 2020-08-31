Вінгер набрав у голосуванні 60% голосів

Джерело - ФК Динамо.

Завершилося голосування вболівальників за найкращого гравця Динамо за підсумками серпня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З п'яти претендентів більшість голосів (60%) вболівальників киян віддали за вінгера команди Жерсона Родрігеса.

У серпні Динамо провело два матчі - в УПЛ розгромило Олімпік (4:1), а в Суперкубку обіграло Шахтар (3:1).

Жерсон Родрігес в поєдинку за Суперкубок відзначився голом і взяв участь в результативній атаці і забив гол у ворота Олімпіка.

Нагадаємо, Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів.