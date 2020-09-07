Анкарагюджю не виплатив Динамо 300 тисяч за оренду Родрігеса

Конфлікт з товаришем по команді був використаний як привід для припинення співпраці

Джерело - Tageblatt.

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес розстався мирно з Анкарагюджю, за який він виступав на правах оренди.

Про це він розповів порталу Tageblatt.

"Ми розлучилися з клубом мирно. Ви повинні знати, що Анкарагюджю не виплатив Динамо половину суми від 600 тисяч євро за оренду. Це несерйозний клуб, вони вже отримали кілька зауважень від ФІФА", - заявив гравець.

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"Конфлікт з товаришем по команді був використаний як привід для припинення співпраці. Це було не більше ніж простий інцидент, таке регулярно відбувається на тренуваннях", - підсумував Родрігес.

Нагадаємо, Родрігес - найкращий гравець Динамо в серпні.