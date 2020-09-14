Срна хоче зіграти свій прощальний матч за Шахтар на Донбас Арені

Джерело - Чемпіон.
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна вказав, як бачить свій прощальний матч за донецький клуб.
Про це розповів сам ексфутболіст.
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"Якщо він буде, то тільки на Донбас Арені. Більше ніде. Донецьк, Донбас, Донбас Арена на це заслуговує. І я заслуговую зіграти там останню гру. Дай Боже, щоб вона пройшла. Це буде футбольний спектакль", - розповів Срна в ефірі програми Великий футбол
Срна завершив ігрову кар'єру в 2019 році.
Нагадаємо, Ахметов вірить у повернення Шахтаря в Донецьк.