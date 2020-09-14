Срна: Олімпійський – це не стадіон Динамо

Шахтар вирішив грати домашні матчі на НСК Олімпійський через ситуацію із коронавірусом.

Про це розповів тренер донецького клубу Даріо Срна.

"Ми грали у Львові, в Харкові, тепер – у Києві. Це рішення прийшло саме по собі, через пандемію коронавірусу. Не можна було нікуди летіти, ми мінімізували цей ризик і вирішили грати на Олімпійському. Всім сподобалось.

Поговорили між собою, з президентом і прийняли таке рішення. Перельотів буде менше, футболістам буде набагато комфортніше. Це правильне рішення. Залишилося тільки виграти все, щоб рішення було виправданим.

Це не стадіон Динамо. Олімпік грає на стадіоні Лобановського вже довго, ніяких проблем немає. Колос грав на Олімпійському – не було проблем. Не бачу проблеми в тому, щоб Шахтар грав на Олімпійському, який належить державі. Не боюсь ніяких провокацій", – сказав Срна.