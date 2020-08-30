Ахметов вірить у повернення Шахтаря в Донецьк

Президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав земляків з днем шахтаря та днем Донецька.

Про це розповів сам власника донецького клубу.

"Дорогі друзі! Земляки! Щиро вітаю вас із Днем шахтаря і Днем міста!

Я пишаюся тим, що народився і виріс у шахтарському краї і в шахтарській сім'ї. Поміж людей, яких не лякає важка праця, що вимагає витривалості та сили духу, безстрашності й самовіддачі.

Шахтарі завжди були і лишаються для всіх нас прикладом справжньої стійкості та героїзму. Саме тому футбольний клуб, за який уболіває Донбас, гордо іменується Шахтар.

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Разом із Днем шахтаря ми завжди відзначаємо і День міста – Донецька! Рідне місто завжди в наших серцях, як би довго не тривала розлука. Вірю, настане час, і в наш Донецьк повернеться довгоочікуваний мир, а з ним повернуться і надії, і амбітні перспективи, і переповнені трибуни Донбас Арени.

Зі святом вас, дорогі донеччани! Із Днем шахтаря і Днем міста! Здоров'я вам та вашим близьким! Миру нашій рідній землі!", - розповів Ахметов.