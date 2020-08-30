 Ахметов вірить у повернення Шахтаря в Донецьк | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Постол за очками поступився Раміресу у чемпіонському бою
Сьогодні 07:12 3646
Редкач: У Постола вкрали перемогу. Навіщо взагалі весь цей фарс?
Сьогодні 10:14 2619
Барселона погодилася продати Мессі – ЗМІ
Сьогодні 09:13 3340
Гладкий приєднався до Зорі
Сьогодні 08:57 2073
Віктор Постол - Хосе Рамірес: як це було
Сьогодні 06:59 7239
Арсенал – Ліверпуль 2:1. Огляд матчу
Вчора 23:14 609
Болонья змінила умови трансферу Супряги
Вчора 21:44 2122
Арсенал у серії післяматчевих пенальті обіграв Ліверпуль та виграв Суперкубок Англії
Вчора 20:32 1049
Крістофф виграв стартовий етап Тур де Франс
Вчора 20:18 2037
Ворд: Постол є серйозною загрозою для Раміреса
Вчора 18:27 5101
Блоги
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 4312
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
Вчора 13:52 898
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
Вчора 11:33 1882
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 489
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
Вчора 00:27 14494 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:48 Бокс Повєткін: Хочу битися з Ф’юрі 13
13:32 Футбол Лідс підписав захисника збірної Німеччини 252
13:16 Футбол Ахметов вірить у повернення Шахтаря в Донецьк 874
12:59 Футбол Інтер готовий позбутися п’ятьох гравців 850
12:47 Футбол Неймар проміняв Nike на Puma 885
12:27 Футбол Ренн – Монпельє 2:1. Огляд матчу 933
12:17 Футбол Інтер узгодив трансфер Відаля 1215
11:59 Бокс Відомий промоутер побачив нічию у поєдинку Рамірес – Постол 2016
11:43 Футбол Суарес відмовився вести переговори з іншими клубами 1434 1
11:27 Бокс Шелестюк віддав перемогу Раміресу 2312
11:15 Футбол Поділля - Прикарпаття 1:1 (8:7 по пенальті). Огляд матчу 1265
10:58 Футбол Ювентус орендував гравця Шальке 1458
10:45 Бокс Рамірес: Це був приголомшливий досвід 2645
10:31 Футбол Клопп вказав причини поразки у матчі з Арсеналом 1901
10:14 Бокс Редкач: У Постола вкрали перемогу. Навіщо взагалі весь цей фарс? 2619
09:59 Бокс Дюбуа - Снайдерс. Відео бою 2808
09:47 Баскетбол Х'юстон обіграв Оклахому, перемоги Лейкерс та Мілуокі. Результати матчів НБА 1705
09:31 Бокс Хук розібрався із 150-ти кілограмовим суперником 3617
09:13 Футбол Барселона погодилася продати Мессі – ЗМІ 3340
08:57 Футбол Гладкий приєднався до Зорі 2073
08:45 Хокей Вегас розгромив Ванкувер, Айлендерс розібралися з Філадельфією. Результати матчів Кубка Стенлі 2676
08:30 Бокс Дюбуа у двох раундах розібрався із Снайдерсом 2788
08:16 Бокс Рамірес - Постол. Відео бою 2317
07:12 Бокс Постол за очками поступився Раміресу у чемпіонському бою 3646
06:59 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: як це було 7239

Ахметов вірить у повернення Шахтаря в Донецьк

Сьогодні 13:16 874 0
Останніми вихідними серпня відзначаються День міста Донецька і День шахтаря
Ахметов вірить у повернення Шахтаря в Донецьк
#Шахтар, #Ахметов

Джерело - shakhtar.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав земляків з днем шахтаря та днем Донецька.

Про це розповів сам власника донецького клубу.

"Дорогі друзі! Земляки! Щиро вітаю вас із Днем шахтаря і Днем міста!

Я пишаюся тим, що народився і виріс у шахтарському краї і в шахтарській сім'ї. Поміж людей, яких не лякає важка праця, що вимагає витривалості та сили духу, безстрашності й самовіддачі.

Шахтарі завжди були і лишаються для всіх нас прикладом справжньої стійкості та героїзму. Саме тому футбольний клуб, за який уболіває Донбас, гордо іменується Шахтар.

Актуально: Срна: Ахметов дуже задоволений грою Шахтаря

Разом із Днем шахтаря ми завжди відзначаємо і День міста – Донецька! Рідне місто завжди в наших серцях, як би довго не тривала розлука. Вірю, настане час, і в наш Донецьк повернеться довгоочікуваний мир, а з ним повернуться і надії, і амбітні перспективи, і переповнені трибуни Донбас Арени.

Зі святом вас, дорогі донеччани! Із Днем шахтаря і Днем міста! Здоров'я вам та вашим близьким! Миру нашій рідній землі!", - розповів Ахметов.

Нагадаємо, Шахтар відмовив Локомотиву у трансфері Матвієнка.

Коментарі ()