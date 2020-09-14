Скрипник: Крім старань майже нічого не було

Зоря зіграла складний матч проти Маріуполя у 2 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Ми дуже засмучені. Ми програли. Була гостра гра. У нас були моменти, у них теж. Такий матч, коли говорять "Хто заб'є - той і виграє". Шкода, сталося це не в нашу користь. Старалися. Крім старань виділити майже нічого. Десь майстерності не вистачило, десь везіння, моторності.

Звичайно, шкода, хлопці засмучені. Ніхто не очікував легкої гри. Дійсно дуже важкий матч був", - сказав Скрипник.