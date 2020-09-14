Сабо: Складається враження, що Скрипник хоче покинути Зорю

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник втратив інтерес до команди.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Зоря в цьому турі, на жаль, не сподобалася. Я звик бачити цю команду більш свіжою, більш рухливою. Не виключено, що на Зорі дуже сильно позначилася ця пауза в три тижні. Тренувальний процес був порушений, і зараз футболісти Зорі виглядають дуже розслабленими. Але ж головним козирем команди Скрипника завжди була дисципліна. Та й самого наставника Зорі під час цього поєдинку було важко впізнати, ми не бачили звичного живчика біля краю поля... Склалося враження, що Віктору Скрипнику все одно, що там діється на полі, що він збирається йти...

Дивно! У Зорі ж є ще час для підготовки до групи Ліги Європи, а у Скрипника унікальна можливість керувати командою в Лізі Європи", - відзначив Сабо.