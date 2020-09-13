Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Топалов

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру УПЛ луганська Зоря зустрічалася з ФК Маріуполь.

Після сухого першого тайму матчу після перерви маріупольці вийшли вперед - з передачі Кулакова відзначився Топалов.

На 86-ій хвилині матчу гості залишилися у меншості - Ігнатенко отримав друге попередження. Але перевагою в одного гравця футболісти Зорі не скористалися і програли.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 13 вересня

Зоря - Маріуполь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Топалов

Зоря: Микита Шевченко, Максим Гречкін (Єгор Назарина 46), Ловро Цвек (Віталій Вернидуб 78), Владислав Кочергін (Денис Янаков 78), Дмитро Хомченовський, Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Михайло Перовіч 70), Артем Громов (Олександр Гладкий 70), Денис Фаворов, Владлен Юрченко

ФК Маріуполь: Євген Гальчук, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов (Микита Петерман 75), Дмитро Мишньов, Сергій Горбунов (Олексій Кащук 68), Артем Бондаренко (Данило Ігнатенко 34), Ігор Кірюханцев, Данило Сагуткін (Олексій Биков 75), Андрій Кулаков (Станіслав Біблик 75), Петро Стасюк

Попередження: Ловро Цвек 11, Джоель Абу Ханна 37, Віталій Вернидуб 88 - Сергій Чоботенко 40, Ігор Кірюханцев 58, Данило Ігнатенко 68, , Данило Ігнатенко 86

Вилучений: Данило Ігнатенко 86 (друга жовта)

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