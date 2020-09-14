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Рафаїлов: Гравці Зорі три місяці не отримають зарплату

Сьогодні 13:30 834 0
Сергій Рафаїлов прокоментував поразку Зорі
Рафаїлов: Гравці Зорі три місяці не отримають зарплату
#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов назвав причину невиразної гри луганського клубу у матчі УПЛ проти Маріуполя.

Про це розповів сам функціонер.

"Гра Зорі викликала гнітюче враження. Одна світла пляма - Микита Шевченко. Всі дружно накинулися на Скрипника. Повірте, він робить все, що може. Причина не в ньому.

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Важко керувати командою, перед якою заборгованість із зарплати три місяці і йде четвертий. Іноземці, які прийшли взимку, за сім місяців роботи, нелегкої роботи, отримали три зарплати. Як і чим мотивувати гравців?

А новоприбулі... Вони що горять бажанням грати, спостерігаючи таку ситуацію? Всі чекають грошей від УЄФА, які надійдуть в кінці листопада, але ними будуть покриті борги і витрати на участь в змаганнях, плюс обіцяна президентом премія.

А далі що? О, так, чекаємо, що власником Зорі стане хтось з основних акціонерів Tesla або Saudi Oranco", - розповів Рафаїлов.

Нагадаємо, Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ.

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