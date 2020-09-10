Тренер АЗ оцінив гру з Динамо

АЗ Алкмар має шанс перемогти Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер команди з Нідерландів Арне Слот.

"Перемога над Динамо принесе очки в таблицю коефіцієнтів і гроші. Ми можемо повернути ці гроші до фонду солідарності. Так що я думаю, що це безпрограшна ситуація для всіх.

Тепер у нас є шанс добре зіграти і перемогти в Києві. І цей шанс був би набагато менше, якби нам довелося грати в суботу проти Утрехта.

Рапід і Гент? Я не збираюся недооцінювати ці команди, але я думаю, що ми конкурентоспроможні. Хоча я набагато випереджаю події", - сказав Слот.