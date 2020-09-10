 Тренер АЗ оцінив гру з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер АЗ оцінив гру з Динамо

Сьогодні 17:48 654 0
Арне Слот прокоментував перенесення матчу 1-го туру чемпіонату Нідерландів проти Утрехта
Тренер АЗ оцінив гру з Динамо
#АЗ, #Динамо

Джерело - tribuna.com.

АЗ Алкмар має шанс перемогти Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер команди з Нідерландів Арне Слот.

"Перемога над Динамо принесе очки в таблицю коефіцієнтів і гроші. Ми можемо повернути ці гроші до фонду солідарності. Так що я думаю, що це безпрограшна ситуація для всіх.

Тепер у нас є шанс добре зіграти і перемогти в Києві. І цей шанс був би набагато менше, якби нам довелося грати в суботу проти Утрехта.

Рапід і Гент? Я не збираюся недооцінювати ці команди, але я думаю, що ми конкурентоспроможні. Хоча я набагато випереджаю події", - сказав Слот.

Нагадаємо, лідери АЗ пропустять матч проти Динамо

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