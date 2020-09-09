Лідери АЗ пропустять матч проти Динамо

У АЗ кадрові втрати перед матчем із Динамо

Півзахисники АЗ Алкмар Келвін Стенгс і Уссама Ідрісса не зможуть допомогти команді в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це повідомляє voetbalprimeur.nl.

Обидва гравці не брали участі в недавніх спарингах з Ден Гагом і Гентом та не грали у вчорашній двосторонці команди. Також був відсутній хавбек Йорді Класі.

Таким чином тренер АЗ Арне Слот може не встигнути підготувати Ідріссу і Стенгса до матчу з Динамо. Якщо все ж обидва футболісти зможуть зіграти з киянами, то це буде їх перший поєдинок за три тижні. В останній раз вони виходили на поле в кваліфікації Ліги чемпіонів проти Вікторії, і обидва були замінені по ходу зустрічі.

Раніше повідомлялося, що на матчі Динамо - АЗ працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю.