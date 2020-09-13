Гент не збирається відпускати Яремчука

Бельгійський клуб розраховує на українця

Керівництво Гента не відпустить 24-річного українця Романа Яремчука до іншого клубу.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Керівництво Гента не хоче продавати Яремчука, оскільки раніше клуб продав одного з лідерів команди Джонатана Девіда в Лілль.

У цьому сезоні Яремчук зіграв 4 матчі за клуб і віддав одну гольову передачу.

Раніше у Яремчука виник конфлікт з головним тренером Гента Ласло Белені. Пізніше наставник повідомив, що конфлікт вичерпаний.

Яремчук виступає за Гент з 2017 року. Зараз трансферна вартість 24-річного українського форварда оцінюється в 9,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що Яремчук не зіграв в матчі проти Ейпена (1:2). Український форвард Гента Роман Яремчук подав у клуб запит на трансфер.