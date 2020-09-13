Джерело - Чемпіон.
Минає вдома зіграє з Олександрією в матчі 2 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Минай: Попович, Меліченко, Матич, Маткобожик, Лопирьонок, Саків, Нурієв, Ткачук, Кожанов, Піняшко, Шиндер.
Запасні: Каніболоцький, Павлиш, Капаррос, Машталір, Карноза, Сніжко, Голодюк, Книш, Глагола.
Олександрія: Паньків, Гордієнко, Стецьков, Ковалець, Мишенко, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Дубра.
Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Безбородько, Третьяков, Петренко, Грицук, Задерака, Устименко.