Зоря - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі української Прем'єр-ліги Зоря на власному полі зіграє проти Маріуполя.

Матч відбудеться в неділю, 13 вересня о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Зоря - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У першому турі Зоря зазнала поразки від Десни, а Маріуполь поступився Олександрії.

Нагадаємо, матч 2 туру УПЛ Рух - Шахтар перенесено на 23 вересня через спалах коронавірусу в таборі команди з Винників.