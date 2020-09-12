 Костишин: Колос міг забити більше | Футбол | Champion.com.ua
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Костишин: Колос міг забити більше

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Руслан Костишин прокоментував матч проти ФК Львів
Костишин: Колос міг забити більше
#Колос, #ФК Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос показав агресивний футбол у грі 2 туру УПЛ проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер  команди з Ковалівки Руслан Костишин.

"Команда вийшла з хорошим настроєм, агресивна, пресингувальна. Звичайно, ми задоволені чотирма забитими м'ячами. Могли і більше. Були моменти.

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Три центральні захисники? На цих зборах працювали над цією тактикою, щоб краще її розуміти. Але ми можемо використовувати різні схеми, зокрема, 4-4-2", - розповів Костишин.

Нагадаємо, Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ.

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