Костишин: Колос міг забити більше

Колос показав агресивний футбол у грі 2 туру УПЛ проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин.

"Команда вийшла з хорошим настроєм, агресивна, пресингувальна. Звичайно, ми задоволені чотирма забитими м'ячами. Могли і більше. Були моменти.

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Три центральні захисники? На цих зборах працювали над цією тактикою, щоб краще її розуміти. Але ми можемо використовувати різні схеми, зокрема, 4-4-2", - розповів Костишин.