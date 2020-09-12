Колос – ФК Львів 4:0. Відео голів

Відео голів Колос – ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ.

26 хвилина. Відео голу Лисенка

47 хвилина. Відео голу Лисенка

69 хвилина. Відео голу Гавриша

90+5 хвилина. Відео голу Ісаєнка

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

12 вересня, 2 тур

Колос – ФК Львів 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Лисенко, 2:0 – 47 Лисенко, 3:0 – 69 Гавриш, 4:0 - 90+5 Ісаєнко

Колос: Волинець – Ємець, Петров, Гавриш, Кравченко (Зозуля, 50) – Новак – Антюх (Костишин, 61), Богданов (Мілько, 77), Задоя, Смирний (Ільїн, 77) – Лисенко (Ісаєнко, 77).

ФК Львів: Пеньков – Кравчук (Феліпе, 57), Челіч, Махмутович – Комарець (Клименчук, 83), Айнсалу (Романчук, 74), Борзенко, Грисьо – Кошман (Міхобі, 57), Богунов – Нич (Велвес, 57).

Попередження: Антюх, 34, Задоя, 80, Новак, 84 – Богунов, 33, Міхобі, 58, Грисьо, 88

Раніше, Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ.