Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ

Дубль оформив нападник Володимир Лисенко

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі УПЛ Колос на своєму новому стадіоні прийма ФК Львів.

Матч завершився переконливою перемогою гостів з рахунком 4:0.

Відкрив рахунок у матчі Володимир Лисенко, який блискуче зіграв головою після пасу Кравченка та забив перший історичний м’яч на новому стадіоні Колоса.

На початку другої половини гри Лисенко оформив дубль, нападник протягнув м’яч після індивідуального прориву та влучно пробив по воротах.

Третій гол Львову забив Віталій Гавриш, який після кутового зльоту розстріляв ворота суперників. Довершив розгром ФК Львів Євген Ісаєнко, який на останніх хвилинах забив четвертий м’яч та встановив остаточний рахунок - 4:0 на користь Колоса.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

12 вересня, 2 тур

Колос – ФК Львів 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Лисенко, 2:0 – 47 Лисенко, 3:0 – 69 Гавриш, 4:0 - 90+5 Ісаєнко

Колос: Волинець – Ємець, Петров, Гавриш, Кравченко (Зозуля, 50) – Новак – Антюх (Костишин, 61), Богданов (Мілько, 77), Задоя, Смирний (Ільїн, 77) – Лисенко (Ісаєнко, 77).

ФК Львів: Пеньков – Кравчук (Феліпе, 57), Челіч, Махмутович – Комарець (Клименчук, 83), Айнсалу (Романчук, 74), Борзенко, Грисьо – Кошман (Міхобі, 57), Богунов – Нич (Велвес, 57).

Попередження: Антюх, 34, Задоя, 80, Новак, 84 – Богунов, 33, Міхобі, 58, Грисьо, 88

Раніше, Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ.