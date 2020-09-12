Гол Олімпіка повністю перевернув гру у матчі з Дніпро-1.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Дмитро Михайленко.

"Дуже важка поразка. Перший тайм до 43-ї хвилини взагалі не віщував нічого такого. Ми контролювали гру, територію, заходили до штрафного, до фінальної третини. Можливо, не могли як слід розпорядитися м’ячем. Дуже прикрим був перший м’яч та червона картка, що пішла слідом за ним – вони повністю перевернули гру.

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У другому таймі після того, як забив Хобленко, ми скоротили рахунок. Був тиск, ми намагалися пресингувати, не дозволяти супернику працювати з м’ячем. Але знову-таки відмінні індивідуальні дії форварда, який добре зіграв сьогодні, призвели до пенальті. Він також був, можна сказати, недолугим, адже гравець пройшов по центру через рикошет. Це поставило фінальну крапку у грі", - відзначив Михайленко.