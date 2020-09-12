Дніпро-1 - Олімпік 1:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Олімпік у більшості переграв Дніпро-1 у 2 турі УПЛ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 вересня, 2 тур
Дніпро-1 - Олімпік 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Зейхеді, 0:2 - 47 Тейшейра, 1:2 - 50 Хобленко, 1:3 - 77 Політило(П)
Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Кравченко(Булеца 69), Довбик(Вакулко 81), Когут, Хобленко, Цуріков(Дубінчак 63), Логінов, Тейлор, Ді Франко(Багатов 70), Сваток(Дуглас 85)
Запасні: Юрчук, Сафронов, Булеца, Дуглас, Дубінчак, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков
Олімпік: Кичак, Зотько(Цимбалюк 56), Снурніцин, Лебеденко,Пасіч(Ксьонз 72), Тейшейра(Альваренга 79), Бабенко, Політило, Завійський, Беніто, Зейхеді(Каргбо 79)
Запасні: Альїмі, Ксьонз, Цимбалюк, Крачук, Романовський, Чогадзе, Каргбо, Аблітаров, Альваренга
Жовті картки: Зейхеді(22), Ді Франко(37), Беніто(90+2)
Червона картка: Когут(45+1)
Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Десну.